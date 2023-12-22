  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 27 апреля по 31 октября льготные категории смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах
Сегодня, 11:00
246
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 27 апреля по 31 октября льготные категории смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах

0 0

Всем, кто желает воспользоваться льготой, надо оформить бесплатный именной льготный билет на пригородные маршруты.

С 27 апреля по 31 октября 2024 года пенсионеры, ветераны, труженики тыла, почетные доноры и другие льготные категории смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе комтранса.

Льгота распространяется на 60 маршрутов Петербурга. Всем, кто желает ей воспользоваться, надо оформить бесплатный именной льготный билет на пригородные маршруты. Документ оформляется в кассах метрополитена на действующий у пассажира льготный БСК.

Если такого электронного носителя нет, то его тоже можно оформить бесплатно в любой кассе метро. 

Пресс-служба комитета по транспорту

Узнать, на какие маршруты распространяется льгота, можно здесь

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе появится общественное пространство "Дружба".

Фото: Piter.tv

Теги: бесплатный проезд, бск, комитет по транспорту, льготы, проездной, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии