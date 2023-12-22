На улице Савушкина от Карельского переулка до улицы Оскаленко ограничат проезд до 12 апреля

В Приморском районе с 8 по 12 апреля пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закроется проезд по улице Савушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от Карельского переулка до улицы Оскаленко. Кроме того, с 7 апреля по 3 мая закрывается движение транспорта по Лисичанской улице от улицы Графова до Сердобольской улицы в связи с работами по реконструкции инженерных сетей.
Объезд: Сердобольская улица, набережная Черной речки, улица Графова, Старобельская улица, Лисичанская улица, Торжковская, Белоостровская улица.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили планировать маршруты следования, учитывая ограничения. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Ранее из-за работ на теплосети с 7 апреля ограничивается движение транспорта по Белградской улице.
Фото: пресс-служба ГАТИ, Unsplash
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