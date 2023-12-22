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На улице Савушкина от Карельского переулка до улицы Оскаленко ограничат проезд до 12 апреля
Сегодня, 12:14
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На улице Савушкина от Карельского переулка до улицы Оскаленко ограничат проезд до 12 апреля

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Движение закроют 8 апреля.

В Приморском районе с 8 по 12 апреля пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закроется проезд по улице Савушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Карельского переулка до улицы Оскаленко. Кроме того, с 7 апреля по 3 мая закрывается движение транспорта по Лисичанской улице от улицы Графова до Сердобольской улицы в связи с работами по реконструкции инженерных сетей.

Объезд: Сердобольская улица, набережная Черной речки, улица Графова, Старобельская улица, Лисичанская улица, Торжковская, Белоостровская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили планировать маршруты следования, учитывая ограничения. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее из-за работ на теплосети с 7 апреля ограничивается движение транспорта по Белградской улице. 

Фото: пресс-служба ГАТИ, Unsplash

Теги: гати, закроют проезд, транспорт, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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