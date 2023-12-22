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Из-за работ на теплосети с 7 апреля ограничивается движение транспорта по Белградской улице 
Сегодня, 11:35
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Из-за работ на теплосети с 7 апреля ограничивается движение транспорта по Белградской улице 

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Проезд закроют по участку дороги от Альпийского переулка до улицы Димитрова.

В Купчино ограничат проезд по Белградской улице. Движение закроют на участке от Альпийского переулка до улицы Димитрова, включая перекресток с улицей Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения введут 7 апреля. Они будут действовать до 27 апреля. В это время здесь будут проходить работы по реконструкции тепловой сети. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом ограничений. Перед водителями извинились за неудобства. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 6 апреля закрывается  движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: белградская улица, гати, ограничат проезд, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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