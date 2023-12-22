С 6 апреля закрывается  движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного

Ограничения введут в связи с работами по ремонту трамвайных путей.

В Калининском районе ограничивается движение транспорта по перекрестку проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного. Кроме того, закроется сквозной проезд по улице Демьяна Бедного. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут в связи с работами по ремонту трамвайных путей. Движение транспорта будет закрыто с 6 по 19 апреля.

Объезд: улица Руднева, проспект Луначарского, улица Демьяна Бедного. Пресс-служба ГАТИ

Отметим, что до 30 апреля в районе будет ограничено движение транспорта по проспекту Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта.

Кроме того, до 7 апреля закрывается движение транспорта по улице Есенина.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ