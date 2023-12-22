  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 6 апреля закрывается  движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного
Сегодня, 16:27
192
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 6 апреля закрывается  движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного

0 0

Ограничения введут в связи с работами по ремонту трамвайных путей.

В Калининском районе ограничивается движение транспорта по перекрестку  проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного. Кроме того, закроется сквозной проезд по  улице Демьяна Бедного. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения введут в связи с работами по ремонту трамвайных путей. Движение транспорта будет закрыто с 6 по 19 апреля. 

Объезд: улица Руднева, проспект Луначарского, улица Демьяна Бедного.

Пресс-служба ГАТИ

Отметим, что до 30 апреля в районе будет ограничено движение транспорта по проспекту Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта.

Кроме того, до 7 апреля закрывается движение транспорта по улице Есенина.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ

Теги: гати, закрывается движение транспорта, проспекта просвещения и улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии