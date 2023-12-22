На месте ДТП работает полиция, которая уточняет все обстоятельства.

В Волгограде автомобилист сбил четверых детей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел днем 11 апреля на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Две девочки и два мальчика в возрасте 12 лет переходили дорогу через пешеходный переход. На них совершил наезд водитель Renault Duster. Пострадавших детей госпитализировали. На месте ДТП работает полиция, которая уточняет все обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что в Рязанской области возбудили дело по факту ДТП с шестью погибшими.

Видео: Telegram / 112