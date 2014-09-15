На петербургской дамбе столкнулись "легковушка" и грузовик

Движение транспорта затруднено и осуществляется только по правой полосе.

Утром 20 сентября на Невской стороне петербургской дамбы произошло ДТП с участием двух автомобилей – легкового и грузового. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города от наводнений.

По предварительной информации, пострадавших нет. Движение транспорта затруднено и осуществляется только по правой полосе. На место происшествия вызваны экстренные службы.

Дирекция КЗС призывает водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся обстановки. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на дамбе Петербурга произошло большое ДТП с четырьмя пострадавшими.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)