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На петербургской дамбе столкнулись "легковушка" и грузовик
Сегодня, 10:25
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На петербургской дамбе столкнулись "легковушка" и грузовик

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Движение транспорта затруднено и осуществляется только по правой полосе.

Утром 20 сентября на Невской стороне петербургской дамбы произошло ДТП с участием двух автомобилей – легкового и грузового. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города от наводнений. 

По предварительной информации, пострадавших нет. Движение транспорта затруднено и осуществляется только по правой полосе. На место происшествия вызваны экстренные службы.

Дирекция КЗС призывает водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся обстановки. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Ранее на дамбе Петербурга произошло большое ДТП с четырьмя пострадавшими. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: дтп на дамбе, столкнулись грузовик и легковушка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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