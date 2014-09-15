На петербургской дамбе столкнулись "легковушка" и грузовик

Утром 20 сентября на Невской стороне петербургской дамбы произошло ДТП с участием двух автомобилей – легкового и грузового. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города от наводнений.
По предварительной информации, пострадавших нет. Движение транспорта затруднено и осуществляется только по правой полосе. На место происшествия вызваны экстренные службы.
Дирекция КЗС призывает водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся обстановки.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Ранее на дамбе Петербурга произошло большое ДТП с четырьмя пострадавшими.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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