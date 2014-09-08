Остановившийся из-за поломки автомобиля мужчина погиб в ДТП на петербургской дамбе

Его сбила фура.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель сломавшегося автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром в воскресенье, 23 июня, на 134-м километре Невской стороны ФСАД КЗС в Кронштадтском районе фура сбила 32-летнего водителя. Мужчина вышел из легкового автомобиля из-за возникшей поломки, он погиб на месте.

Ранее смертельная авария произошла на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти. Накануне 33-летний водитель автомобиля Saab 9000 при заезде на прилегающую стоянку для вынужденной остановки из-за технической неисправности тормозной системы не справился с управлением и наехал на большегруз с полуприцепом SHACMAN SX42584W324C, стоящий у края проезжей части. После столкновения "легковушка" загорелась, ее водитель скончался.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти