На трассе "Сортавала" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

В результате аварии водитель легкового автомобиля сгорел, его 32-летнюю пассажирку госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 июня на 75-м километре автодороги "Сортавала" на территории Приозерского района Ленобласти 33-летний водитель автомобиля Saab 9000, двигаясь из Приозерска в Петербург, при заезде на прилегающую стоянку для вынужденной остановки из-за технической неисправности тормозной системы не справился с управлением и наехал на большегруз с полуприцепом SHACMAN SX42584W324C, стоящий у края проезжей части. После столкновения "легковушка" загорелась.

В результате аварии водитель легкового автомобиля сгорел, его 32-летнюю пассажирку госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на трассе в Ленобласти грузовик насмерть сбил байкера.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти