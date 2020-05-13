На дамбе Петербурга произошло большое ДТП с четырьмя пострадавшими

Сообщают о столкновении шести легковых машин и автобуса.

Вечером 19-го сентября в районе 18-ти часов на 138-м километре Невской дамбы произошла крупная авария. "Фонтанка" со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД сообщает, что в ДТП участвовали автобус и 6 легковых автомобилей. В том числе известно о четырех пострадавших, из которых трое обошлись легкими травмами.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что одну из машин разрезала служба спасения. Ввиду аварии на дамбе образовалась крупная пробка длиной 5 км. Автомобили передвигаются по правой полосе.

По факту ДТП правоохранительными органами организована доследственная проверка. К расследованию причин аварии подключилась Прокуратура Кронштадтского района города, – пишут в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Как мы писали ранее, пробки в 10 баллов фиксировали в центре города до 19-ти часов.

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