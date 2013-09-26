В массовое ДТП у Вантового моста на КАД попал автомобиль ФССП

В настоящее время информации о пострадавших нет.

У Вантового моста на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге произошла массовая авария вечером 10 июля. В ДТП попал автомобиль Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщают очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, помимо машины ФССП столкнулись еще как минимум три легковых авто.

Страшное ДТП перед Вантовым мостом. Погибших вроде бы нет. На месте работают службы, едет только одна полоса. Очевидцы

В настоящее время информации о пострадавших нет. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове перевернулся автокран.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург