В массовое ДТП у Вантового моста на КАД попал автомобиль ФССП

У Вантового моста на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге произошла массовая авария вечером 10 июля. В ДТП попал автомобиль Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщают очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, помимо машины ФССП столкнулись еще как минимум три легковых авто.
Страшное ДТП перед Вантовым мостом. Погибших вроде бы нет. На месте работают службы, едет только одна полоса.
Очевидцы
В настоящее время информации о пострадавших нет. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове перевернулся автокран.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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