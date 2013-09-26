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В массовое ДТП у Вантового моста на КАД попал автомобиль ФССП
Сегодня, 18:42
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В массовое ДТП у Вантового моста на КАД попал автомобиль ФССП

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

У Вантового моста на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге произошла массовая авария вечером 10 июля. В ДТП попал автомобиль Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщают очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, помимо машины ФССП столкнулись еще как минимум три легковых авто. 

Страшное ДТП перед Вантовым мостом. Погибших вроде бы нет. На месте работают службы, едет только одна полоса.

Очевидцы

В настоящее время информации о пострадавших нет. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове перевернулся автокран.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: вантовый мост, дтп на каде, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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