На Васильевском острове перевернулся автокран

Вечером во вторник, 9 июля на пересечении Уральской улицы и переулка Декабристов перевернулся автокран. Об этом ДТП рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Автокран опрокинулся и перевернулся на бок из-за того, что его подрезал легковой автомобиль на повороте.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Ранее мы сообщили о том, что лимузин загорелся на Октябрьской набережной в Петербурге
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