На Васильевском острове перевернулся автокран

Никто не пострадал.

Вечером во вторник, 9 июля на пересечении Уральской улицы и переулка Декабристов перевернулся автокран. Об этом ДТП рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автокран опрокинулся и перевернулся на бок из-за того, что его подрезал легковой автомобиль на повороте.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что лимузин загорелся на Октябрьской набережной в Петербурге

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