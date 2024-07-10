  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:59
110
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове перевернулся автокран

0 0

Никто не пострадал.

Вечером во вторник, 9 июля на пересечении Уральской улицы и переулка Декабристов перевернулся автокран. Об этом ДТП рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автокран опрокинулся и перевернулся на бок из-за того, что его подрезал легковой автомобиль на повороте.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что лимузин загорелся на Октябрьской набережной в Петербурге

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Казаков Александр
Сегодня 10:13

Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на работу или на пляж, прекрасно и быстро охлаждает помещение. Очень приятная цена ---- https://use.my/arctiku

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии