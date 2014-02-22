Лимузин загорелся на Октябрьской набережной в Петербурге

Вечером 9 июля свидетели в Невском районе Петербурга зафиксировали яркое пламя: как рассказали в пресс-службе МЧС, на Октябрьской набережной загорелся лимузин.
Пожарные быстро справились с огнём в моторном отсеке и салоне серебристого Chrysler. Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара было привлечено две единицы техники и 10 человек личного состава.
На данный момент сгоревшая машина всё ещё находится в крайней правой полосе. На месте происшествия работают полицейские.
Ранее мы сообщили о том, что на Планерной улице полыхала трехкомнатная квартира.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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