  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель такси насмерть сбил пешехода на Вантовом мосту в Ленобласти
Сегодня, 14:04
158
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Водитель такси насмерть сбил пешехода на Вантовом мосту в Ленобласти

0 0

Второй пострадавший госпитализирован с травмами средней тяжести.

На 56-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель автомобиля такси Volkswagen Polo совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по правой обочине в направлении от Мурманского шоссе к проспекту Обуховской обороны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночное время суток — около 03:30. Пешеходы вели в руках электровелосипед и электросамокат. В результате аварии 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Его 17-летний спутник был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщал, что после отравления суррогатным алкоголем под Петербургом задержаны 8 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: вантовый мост, дтп, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии