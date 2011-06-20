Водитель такси насмерть сбил пешехода на Вантовом мосту в Ленобласти

Второй пострадавший госпитализирован с травмами средней тяжести.

На 56-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель автомобиля такси Volkswagen Polo совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по правой обочине в направлении от Мурманского шоссе к проспекту Обуховской обороны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночное время суток — около 03:30. Пешеходы вели в руках электровелосипед и электросамокат. В результате аварии 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Его 17-летний спутник был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что после отравления суррогатным алкоголем под Петербургом задержаны 8 человек.

Фото: Piter.TV