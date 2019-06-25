Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя "Инфинити", который устроил аварию на КАД

Из-за ДТП погибла его беременная 20-летняя жена.

Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя "Инфинити", который спровоцировал ДТП на внешнем кольце КАД. Итогом происшествия стала гибель беременной жены водителя, которая скончалась в госпитале от полученных травм, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

Напомним, что ДТП случилось в 13:20 на 64-м км внешнего кольца КАД в Пушкинском районе. Управляя легковушкой "Инифинити", 22-летний водитель решил перестроиться вправо, однако не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение с "Шевроле" и следующее за ним столкновение с "Тойотой".

В результате ДТП все трое находившихся в "Инфинити" были госпитализированы; двое пассажиров – в тяжелом состоянии. Молодая жена водителя, пребывающая на 6-м месяце беременности, вскоре скончалась. По факту происшествия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящий момент виновник трагедии, самостоятельно покинувший госпиталь, находится в розыске.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП