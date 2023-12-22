Движение по петербургской дамбе затруднялось в связи с аварией

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты" на 21:00, движение по КЗС восстановлено.

Вечером в пятницу, 5 апреля, движение на 122-м километре Финской стороны ФСАД КЗС было затруднено из-за ДТП на месте проведения дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС Петербурга.

Не получалось проехать и в сторону Краснофлотского шоссе, и по направлению в Кронштадт. Образовывался затор. По словам очевидцев, дамбу закрывали, автомобили стояли.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты" на 21:00, движение по КЗС восстановлено. Информация об аварии уточняется.

Ранее мы рассказывали о том, что в Стрельне водитель умер за рулем и устроил ДТП.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург