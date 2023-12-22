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Движение по петербургской дамбе затруднялось в связи с аварией
Сегодня, 20:38
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Движение по петербургской дамбе затруднялось в связи с аварией

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Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты" на 21:00, движение по КЗС восстановлено.

Вечером в пятницу, 5 апреля, движение на 122-м километре Финской стороны ФСАД КЗС было затруднено из-за ДТП на месте проведения дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС Петербурга.

Не получалось проехать и в сторону Краснофлотского шоссе, и по направлению в Кронштадт. Образовывался затор. По словам очевидцев, дамбу закрывали, автомобили стояли. 

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты" на 21:00, движение по КЗС восстановлено. Информация об аварии уточняется. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Стрельне водитель умер за рулем и устроил ДТП. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп на дамбе, пробка на месте аварии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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