В Стрельне водитель умер за рулем и устроил ДТП

Он въехал в машину, стоящую на светофоре.

Проводится проверка по факту смертельной аварии в Петродворцовом районе, сообщили в пресс-службе МВД.

В четверг, 4 апреля, в 08:20 у дома 25 по Фронтовой улице в Стрельне 59-летний водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на стоящий на светофоре Renault Arkana под управлением 27-летней девушки.

После столкновения Chevrolet съехал в кювет, 59-летний водитель скончался. По предварительным данным, его смерть наступила еще до совершенного ДТП. По факту произошедшего полицией проводится проверка.

Более 500 ДТП произошло в Петербурге 3 апреля.

Фото: МВД