Более 500 ДТП произошло в Петербурге 3 апреля

Шесть человек получили травмы, при этом детей среди пострадавших нет.

В прошедшие сутки, 3 апреля, количество дорожно-транспортных происшествий в Петербурге превысило полтысячи случаев, что на несколько сотен больше обычного. В Ленинградской области также отмечается значительный прирост ЧП на дорогах.

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, опубликованным 4 апреля, в среду в городе было зафиксировано 555 дорожных аварий, при этом только в пяти случаях были пострадавшие. Шесть человек получили травмы, при этом детей среди пострадавших нет.

Обычно в будний день в городе регистрируют около 270–300 ЧП. Число аварий достигало такой отметки в последний раз 14 февраля. Тогда неожиданно начался снегопад, и вечером дороги оказались забиты на 10 баллов.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на набережной Чёрной речки пострадали два человека.

Фото: Piter.TV