В ДТП на набережной Чёрной речки пострадали два человека

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля Toyota Venza при повороте налево сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный свет.

Вечером во вторник, 2 апреля в Приморском районе Петербурга случилось серьёзное ДТП с участием иномарки и двух пешеходов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 20:30 у дома №53 по набережной Чёрной речки.

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля Toyota Venza при повороте налево сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный свет. В результате наезда 48-летнюю женщину и 10-летнего мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что аварии на ЗСД пострадали оба водителя и 13-летний пассажир Skoda.

Фото: Piter.TV