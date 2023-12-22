В аварии на ЗСД пострадали оба водителя и 13-летний пассажир Skoda

Женщина, управляющая Skoda Octavia, в 2023- 2024 году за нарушения ПДД привлекалась более 20 раз.

Проводится проверка по факту ДТП с пострадавшими на ЗСД, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 апреля в 16:18 поступило сообщение о ДТП на 3 километре ЗСД. На месте происшествия было установлено, что 33-летняя автоледи, управляя автомобилем Skoda Octavia и, двигаясь от Благодатной улицы в сторону Дачного проспекта, наехала на стоявший на островке безопасности у съезда на Краснопутиловскую улицу автомобиль Volkswagen Passat под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 13-летний пассажир Skoda. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Женщина, управляющая Skoda Octavia, в 2023- 2024 году за нарушения ПДД привлекалась более 20 раз. Водитель Volkswagen за аналогичный период за нарушения ПДД привлекался дважды.

На 39 километре автодороги "СПб – Псков" 3 апреля погиб водитель самосвала.

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