На 39 километре автодороги "СПб – Псков" погиб водитель самосвала

Он не справился с управлением.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 39 километре автодороги "СПб-Псков", сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 39 км автодороги "СПб – Псков" в Гатчинском районе 3 апреля в девять утра 50-летний водитель самосвала не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в МВД сообщили подробности об аварии со скорой на Краснопутиловской улице.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области