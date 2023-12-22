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На 39 километре автодороги "СПб – Псков" погиб водитель самосвала
Сегодня, 13:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На 39 километре автодороги "СПб – Псков" погиб водитель самосвала

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Он не справился с управлением.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 39 километре автодороги "СПб-Псков", сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 39 км автодороги "СПб – Псков" в Гатчинском районе 3 апреля в девять утра 50-летний водитель самосвала не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в МВД сообщили подробности об аварии со скорой на Краснопутиловской улице.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: самосвал, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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