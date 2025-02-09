Самосвал повис на отбойнике на путепроводе КАД

Грузовик на скорости врезался в левое ограждение на развязке с Софийской улицей, снёс часть барьера и завалился на бок, повиснув над пропастью. Движение на кольцевой затруднено в обе стороны.

Днём 6 июля на Кольцевой автодороге Петербурга произошло серьёзное ДТП с участием грузового транспорта. В районе съезда на Софийскую улицу самосвал на высокой скорости врезался в левый отбойник. Машина снесла часть ограждения и опрокинулась на бок, оказавшись нависшей над встречной полосой. Участок дороги проходит по путепроводу над железной дорогой и Софийской улицей, поэтому ограждение не только разделяет встречные потоки, но и защищает от падения с высоты — грузовик застрял, частично зависнув над пропастью.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение на кольцевой в районе развязки с Софийской улицей затруднено в обоих направлениях. Затор на внешнем кольце растянулся на 2,6 километра, на внутреннем — более чем на 7 километров, начинаясь почти от Мурманского шоссе. Основной причиной пробок, помимо аварии, стали также дорожные работы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ