Пьяному водителю "БМВ" избрали меру пресечения после ДТП в Стрельне

Ранее по его вине на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы в ходе ДТП погибли два человека.

Суд Петродворцового района Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении водителя "БМВ", по вине которого два дня назад случилось ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Инцидент произошел 7-го октября около 18:53. Водитель, находясь под воздействием алкоголя, ехал по Санкт-Петербургскому шоссе. На Т-образном перекрестке, прилегающем к Львовской улице, он не посчитал нужным сбросить скорость, в результате чего случилось столкновение с едущим по встречной линии "Фольксвагеном" и "Ниссаном" на соседней линии. В результате ДТП водитель и пассажир "Фольксвагена" скончались от полученных телесных повреждений.

Обвиняемый был задержан 8-го октября; в тот же день ему предъявили обвинение. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 7-го декабря.

Сегодня сообщалось о ДТП с участием туристического автобуса, который ехал из Таллина в Петербург.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП