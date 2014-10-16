Убийце с Октябрьской набережной избрали меру пресечения

Ранее 6-го октября фигурант уголовного дела напал на мужчину и нанес ему 14 ударов колюще-режущим предметом.

Районный суд Невского района Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ. Два дня назад обвиняемый напал на мужчину и нанес ему не менее 14-ти ударов не определенным колюще-режущим предметом, – сообщают в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Согласно версии следствия, инцидент произошел не позднее 14:53 6-го октября на участке, прилегающем к дому №26 на Октябрьской набережной. Обвиняемый умышленно нанес человеку как минимум 14 ударов каким-то острым предметом в грудь и живот. Жертва погибла на месте.

Спустя день убийца был задержан; тогда же ему предъявили обвинение. Свою вину обвиняемый полностью признал. Он заключен под стражу до 6-го декабря.

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Фото: Piter.TV