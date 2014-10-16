  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Убийце с Октябрьской набережной избрали меру пресечения
Сегодня, 21:43
183
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Убийце с Октябрьской набережной избрали меру пресечения

0 0

Ранее 6-го октября фигурант уголовного дела напал на мужчину и нанес ему 14 ударов колюще-режущим предметом.

Районный суд Невского района Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ. Два дня назад обвиняемый напал на мужчину и нанес ему не менее 14-ти ударов не определенным колюще-режущим предметом, – сообщают в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Согласно версии следствия, инцидент произошел не позднее 14:53 6-го октября на участке, прилегающем к дому №26 на Октябрьской набережной. Обвиняемый умышленно нанес человеку как минимум 14 ударов каким-то острым предметом в грудь и живот. Жертва погибла на месте.

Спустя день убийца был задержан; тогда же ему предъявили обвинение. Свою вину обвиняемый полностью признал. Он заключен под стражу до 6-го декабря.

Ранее днем мы рассказывали о том, что рецидивистка ударила сожителя ножом в спину в Ломоносове.

Фото: Piter.TV

Теги: 105 ук рф, избрание меры пресечения, невский район, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии