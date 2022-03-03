Рецидивистка ударила сожителя ножом в спину в Ломоносове

Ранее обвиняемая уже дважды лишала жизни своих сожителей и была судима за их убийства.

Ранее судимую за убийства женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя в Ломоносове. Об этом рассказали в прокуратуре Петродворцового района.

По версии следствия, утром 30 марта 2024 года 49-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в д. 2 по ул. Победы в Ломоносове в ходе ссоры ударила сожителя ножом в спину. Тем самым она причинила тяжкий вред его здоровью.

Ранее обвиняемая уже дважды лишала жизни своих сожителей и была судима за их убийства.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

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