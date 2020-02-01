Петербургские следователи прибыли в Израиль для предъявления обвинения в убийстве Карлику

В Петербурге следователями расследуется уголовное дело в отношении Олега Каштело и его соучастников, обвиняемых в совершении двух убийств.

По запросу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в Израиле члену организованной преступной группы было предъявлено обвинение.

Как рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, сотрудники первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СКР отправились в Израиль, где Дмитрию Карлику было предъявлено обвинение в совершении убийства Сергея Максимова и Вячеслава Бордукова в начале 2000-х. В ходе допроса в качестве обвиняемого Дмитрий Карлик полностью признал вину в совершении преступлений.

В Петербурге следователями расследуется уголовное дело в отношении Олега Каштело и его соучастников, обвиняемых в совершении двух убийств. По версии следствия, Олег Каштело в январе 2000 года, зная, что его хочет убить Сергей Максимов, решил организовать убийство оппонента. В качестве исполнителей он привлек Вадима Камалетдинова и Дмитрия Карлика, которым предоставил пистолеты и автомобиль, а также сообщил информацию о местонахождении Сергея Максимова. В конце января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре соучастники около 7 раз выстрелили в Максимова, он скончался на месте.

В июне 2000 года Дмитрий Карлик и Вадим Камалетдинов под руководством Олега Каштело с целью хищения автомобиля марки Audi А6 напали на советского спортсмена Вячеслава Бордукова и в гараже на Уманском переулке убили его. После этого они закопали тело на территории лесного массива на улице Коммуны. Останки Бордукова 15 мая 2024 года в ходе проведения следственных действий были обнаружены и захоронены.

Дмитрий Карлик сейчас отбывает наказание в Израиле за совершение шести убийств.

Петербургские следователи продолжают расследование преступлений, совершенных организованной группой под руководством Олега Каштело, в том числе мест поиск захоронений тел убитых.

Фото и видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу