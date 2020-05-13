На Васильевском острове водитель иномарки влетел в витрину магазина и сбил курьера

Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с вылетевшим на тротуар автомобилем Volvo. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 19 сентября у дома 21 по Среднему проспекту В. О. 38-летний водитель иномарки Kia Rio, при выполнении левого поворота, столкнулся со встречной машиной Volvo ХС90, за рулем которой находился 59-летний мужчина.

От удара Volvo вылетела на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив находившегося поблизости 29-летнего курьера на мопеде. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что пятиклассник на электросамокате пострадал в ДТП на Автовской.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти