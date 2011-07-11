В ларьке на Среднем проспекте В. О. произошло возгорание

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

На Васильевском острове утром 15 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Среднем проспекте В. О., 83, поступила на пульт спасателей в 11:02. В ларьке Street Food полыхало на площади 0,5 "квадрата". С огнем справились к 11:19.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ангаре на улице Маршала Новикова 14 апреля произошел пожар на площади 500 "квадратов". Огонь ликвидировали за 12 часов. Пострадавших тоже нет. Специалисты проверили воздух в ближайших жилых комплексах в Выборгском и Приморском районах. Опасной для здоровья концентрации веществ в воздухе не обнаружено.

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