Университетскую набережную и Средний проспект В.О. отремонтируют в 2026 году

Капремонт улиц в центре Петербурга затронет Невский и Васильевский остров.

В 2026 году в Санкт-Петербурге продолжится программа капитального ремонта улично-дорожной сети. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко на пресс-конференции ТАСС, представив планы Смольного на следующий год. По его словам, работы охватят несколько знаковых магистралей и набережных.

В числе приоритетных объектов названы Университетская набережная и Средний проспект Васильевского острова. Также капитальный ремонт запланирован на набережной лейтенанта Шмидта и Лесном проспекте. Все работы включены в городскую адресную программу. Продолжится и капитальный ремонт Невского проспекта. В 2026 году обновление магистрали пройдет на участке от Площади Восстания до Площади Александра Невского. Этот этап станет продолжением ранее начатых работ.

Николай Линченко заявил: "На 2026 год мы вновь поставили себе цель наверстать дефицит в улично-дорожной сети. Итоги 2025 года по превышению планового ремонта поддержим. В прошлом году мы вышли на 160 километров ремонта дорог, в 2026 году будут сопоставимые объемы. Реализуем знаковые объекты, продолжим капремонта Невского проспекта от Площади Восстания до Площади Александра Невского".

В Смольном уточнили, что объемы ремонта в 2026 году сохранят уровень предыдущего года. Основной акцент будет сделан на центральные районы и транспортно нагруженные улицы города.

Фото: Piter.tv