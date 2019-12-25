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На Урале мужчина забил кочергой двух котов и получил 3,5 года строгого режима
Сегодня, 8:55
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MShaffter

На Урале мужчина забил кочергой двух котов и получил 3,5 года строгого режима

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Мужчина сказал, что коты ему мешали.

На Урале мужчину отправили на 3,5 года в колонию строго режима за жестокое убийство котов.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщает, что Тугулымский районный суд признал местного жителя виновным в жестоком убийстве нескольких животных и приговорил его с 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

Следствие и суд установили, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на глазах своей престарелой матери нанес не менее трех ударов кочергой по голове и телу 2 котам. На суде мужчина заявил, что коты ему просто мешали.

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Фото:pixabay

Теги: жестокое обращение с животными, новости урала, срок за котов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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