На Урале мужчина забил кочергой двух котов и получил 3,5 года строгого режима

Мужчина сказал, что коты ему мешали.

На Урале мужчину отправили на 3,5 года в колонию строго режима за жестокое убийство котов.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщает, что Тугулымский районный суд признал местного жителя виновным в жестоком убийстве нескольких животных и приговорил его с 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

Следствие и суд установили, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на глазах своей престарелой матери нанес не менее трех ударов кочергой по голове и телу 2 котам. На суде мужчина заявил, что коты ему просто мешали.

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