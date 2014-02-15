После гибели овчарки на улице Вавиловых возбудили уголовное дело

Животное скончалось в результате падения с большой высоты.

Полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными после гибели овчарки в Калининском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мертвое животное лежало у дома № 6/2 на улице Вавиловых 25 декабря. По словам свидетеля случившегося, пса выбросили из окна с двенадцатого этажа. На место прибыли полицейские и отвезли семейную пару для разбирательств в отделение. Правоохранители устанавливают, причастны ли 39-летняя женщина и 41-летний мужчина к смерти собаки.

Расследование продолжается.

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