В Петербурге живодеры выбросили собаку из окна многоэтажки

Овчарка погибла от полученных телесных повреждений.

В Калининском районе Петербурга пара подозревается в убийстве собаки. По информации Piter.tv, мужчина и женщина выбросили животное из окна.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, у дома № 6/2 по улице Вавиловых. Девушка обнаружила бездыханную овчарку. По словам свидетеля случившегося, пса выбросили из окна с двенадцатого этажа.

Полиция проверила квартиру, где проживают предполагаемые живодеры. Дом супругов, злоупотребляющих спиртными напитками, был завален хламом. Соседи рассказали стражам порядка, что в квартире живут любители алкоголя.

На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из окна 12 этажа на улице Вавиловых выпала 3-летняя девочка. Пострадавшая росла в неблагополучной семье.

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