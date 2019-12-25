Из окна 12 этажа на улице Вавиловых выпала 3-летняя девочка

У ребенка диагностировали сильные травмы головы, перелом бедра, ушиб почек, легких и разрыв селезенки.

Вечером 3 июня в Калининском районе Петербурга произошло ЧП. По недосмотру родителей из окна многоэтажного дома на улице Вавиловых выпала 3-летняя девочка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 22:30. Ребенок упал с высоты 12 этажа. Пострадавшую в тяжелом состоянии забрали в больницу имени Раухфуса. У нее диагностировали сильные травмы головы, перелом бедра, ушиб почек, легких и разрыв селезенки.

Отмечается, что семья, в которой проживает девочка, неблагополучная. С 2018 по 2019 гг. состояла на учете в профильных органах.

В отношении безработных родителей был составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Маршала Жукова выпавший из окна мужчина приземлился лицом на асфальт.

Фото: Piter.TV