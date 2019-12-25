На Маршала Жукова выпавший из окна мужчина приземлился лицом на асфальт

От полученных травм гражданин скончался.

Утром 3 июня под окнами дома №33/1 на проспекте Маршала Жукова обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам источника, погибший выпал из окна квартиры на 8 этаже. Мужчина приземлился на асфальт лицом.

Обстоятельства трагедии выясняются. На место вызвали полицию.

Ранее на Маршала Жукова произошло аналогичное происшествие. Из окна дома №37/1 выпал пьяный петербуржец. Мужчину спасло то, что он приземлился на клумбу. Пострадавший был в сознании и заявил, что упал сам, никто его из окна не выкидывал.

Фото: Piter.TV