Пьяный петербуржец упал на клумбу из окна 5-6 этажа

Мужчина получил травмы средней степени тяжести.

Днем 30 мая в полицию Красносельского района Петербурга обратился местный житель и рассказал, что у дома №37/1 на проспекте Маршала Жукова лежит на клумбе мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили во дворе дома 39-летнего мужчину, лежащего на клумбе. Он был в сознании и рассказал, что упал сам, никто его из окна не выкидывал. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выпал из окна 5-6 этажа.

Предварительно была установлена квартира, из окна которой выпал мужчина. Входная дверь оказалась заперта, никто ее не открыл.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. У мужчины диагностировали состояние средней степени тяжести. Забрали ли его в больницу, не уточняется.

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Фото: pixabay.com