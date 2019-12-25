В Новосибирской области жених забил до смерти невесту в день свадьбы

Тело невесты мужчина выбросил в овраг.

В одном из сел под Новосибирском в овраге было найдено тело женщины.

Издание "Тайга.Инфо" сообщает, что в овраге в селе Прокудское Коченевского района области нашли тело 36-летней женщины со следами насильственной смерти. Вскоре был найден и подозреваемый в убийстве 33-летний мужчина. Как сообщают в соцсетях, пара познакомилась по переписке, когда мужчина отбывал срок. После его освобождения они решили пожениться.

В день свадьбы мужчина напился и забил насмерть свою невесту. Тело перетащил через железную дорогу и сбросил в овраг. Издание сообщает, что следственные органы подтвердили данную информацию.

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