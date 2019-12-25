В Нижнем Новгороде двое несовершеннолетних избили до смерти таксиста и угнали его машину

Таксист умер в больнице 8 сентября.

В Нижнем Новгороде двое несовершеннолетних подозреваются в жестоком убийстве таксиста.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что двое несовершеннолетних обвиняются в жестоком избиении таксиста и угоне его автомобиля. По версии следствия, ранним утром 30 августа пьяные подростки напали на 52-летнего водителя такси. Они жестоко избили его. Парни били руками и ногами мужчину по всем частям тела, в том числе и по голове.

Затем пьяные подростки угнали такси и попали на нем в ДТП. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, от полученных травм он скончался 8 сентября.

Сейчас в отношении подростков возбуждено уголовное дело по двум статьям, за угон автомобиля и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой сметь потерпевшего.

В ближайшее время следователь СК направит в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Нижегородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее:В Тверской области пропали 3 несовершеннолетние студентки

Фото:СУ СК РФ по Нижегородской области