В результате ДТП погибли три человека.

В Нижнем Тагиле автомобиль Lexus вылетел в водоем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах показан скоростной заезд по ночному городу. Водитель Lexus выбрал для разгона популярный у гонщиков-любителей участок дороги. Машина наехала на рельсы, после чего вылетела в реку.

Внутри автомобиля находились две девушки и один юноша. Все трое погибли в результате ДТП.

Ранее мы сообщали, что футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП.

Видео: Telegram / Ural Mash