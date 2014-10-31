В Нижнем Тагиле автомобиль Lexus вылетел в водоем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
На опубликованных кадрах показан скоростной заезд по ночному городу. Водитель Lexus выбрал для разгона популярный у гонщиков-любителей участок дороги. Машина наехала на рельсы, после чего вылетела в реку.
Внутри автомобиля находились две девушки и один юноша. Все трое погибли в результате ДТП.
Ранее мы сообщали, что футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП.
Видео: Telegram / Ural Mash
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