На пути из Петербурга в Москву пропал житель Мурино

Молодой человек работал в баре. Он находится в федеральном розыске по делу о наркотиках.

Сегодня, 4 сентября, стало известно об исчезновении 25-летнего бармена из Мурино. Молодой человек отправился в Москву и перестал выходить на связь с 27 августа. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка пропавшего молодого человека обратилась в полицию с просьбой о помощи. По словам заявительницы, парень отправился в Москву к друзьям, но до них не доехал. Уже неделю никто из близких не может дозвониться до него.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что исчезнувший работал в баре "Кега". Его разыскивают как обвиняемого по делу о наркотиках. Информация о случившемся уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели пытаются найти мужчину, пропавшего после прыжка с Володарского моста.

Фото: Piter.tv