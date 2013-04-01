С Володарского моста прыгнул в воду мужчина

Сегодня, 4 сентября, после прыжка в воду с Володарского моста экстремал пропал. Сейчас его разыскивают спасатели. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Сотрудники службы спасения осмотрели левый и правый берега от Володарского моста до Финляндского вокзала, но никого не нашли. Рыбаки тоже не видели пропавшего мужчину. Спасатели запросили доступ к записям с камер наблюдения.
Сейчас к Неве подъехала машина скорой помощи. Поиски продолжаются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Биржевой мост полностью закроют для движения с 1 октября.
Фото: Pexels
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