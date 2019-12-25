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Биржевой мост полностью закроют для движения с 1 октября
Сегодня, 12:28
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Биржевой мост полностью закроют для движения с 1 октября

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Стоимость ремонтных работ оценили в 2,37 млрд рублей.

В пятницу, 3 сентября, стало известно о полном закрытии Биржевого моста с 1 октября. Специалисты приступят к его ремонту, в это время переправа будет недоступна для прохода и проезда. Об этом сообщили в "Мостотресте".

Подрядчиком выступает компания "Возрождение" и еще разрабатывает график работ. Точно сказать, в каком порядке закроют полосы движения, пока нельзя. По контракту ремонт должны завершить к 5 марта 2023 года. Возобновить движение должны не позднее 30 ноября 2022-го.

Напомним, что итоги аукциона на ремонт моста подвели в июле, стоимость работ оценили в 2,37 млрд рублей. Рабочие отремонтируют опоры моста, пролеты, модернизируют разводной механизм. 

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился капремонт участка на набережной канала Грибоедова.

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)

Теги: биржевой мост, мостотрест, петербург, ремонт моста
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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