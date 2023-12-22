После наезда "ГАЗели" на женщину в Пушкине возбуждено дело

Пострадавшая была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.

В ночь на среду, 3 мая, на Красносельском шоссе в Пушкине произошло ДТП. "ГАЗель" сбила 30-летнюю женщину вне пешеходного перехода.

Согласно информации от регионального главка, за рулем автомобиля находился 34-летний мужчина, который после аварии скрылся с места происшествия.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий виновника ДТП удалось задержать в деревне Келози в Ленинградской области. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Фото: Piter.TV