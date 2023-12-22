Грузовик сбил велосипедистку на Энгельса

Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными переломами и находится в реанимации.

В Выборгском районе Петербурга произошло столкновение грузовика с девушкой на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось возле дома № 55 на проспекте Энгельса. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными переломами и находится в реанимации.

На данный момент проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в аварии погиб 84-летний водитель.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)