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Грузовик сбил велосипедистку на Энгельса
Сегодня, 12:45
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Грузовик сбил велосипедистку на Энгельса

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Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными переломами и находится в реанимации.

В Выборгском районе Петербурга произошло столкновение грузовика с девушкой на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось возле дома № 55 на проспекте Энгельса. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными переломами и находится в реанимации.

На данный момент проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти в аварии погиб 84-летний водитель.

Фото:  Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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