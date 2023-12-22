Грузовик сбил велосипедистку на Энгельса

В Выборгском районе Петербурга произошло столкновение грузовика с девушкой на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.
ДТП случилось возле дома № 55 на проспекте Энгельса. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными переломами и находится в реанимации.
На данный момент проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в аварии погиб 84-летний водитель.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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