В Петербурге до конца года обещают открыть новую станцию метро на коричневой ветке

Метро планируют запустить в декабре.

До конца 2025 года в Петербурге должна заработать новая станция метро на Красносельско-Калининской линии. Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания Александр Бельский в эфире программы "Пять углов" на радио "Комсомольская правда".

По его словам, власти города не намерены отступать от намеченного графика. Он напомнил, что в прошлом году также ожидалось открытие станции к Новому году, и план был выполнен. Бельский подчеркнул, что и в этот раз петербуржцы получат новый объект метро до конца 2025 года.

Ожидается, что в числе претендентов на открытие — станции "Путиловская" и "Юго-Западная". Как отметил Бельский, запуск новой станции станет важным событием для жителей Красносельского района, поскольку значительно улучшит транспортную доступность территории.

Фото: Piter.TV