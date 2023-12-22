На стройке в Шушарах погиб рабочий-иностранец

По предварительной информации, рабочий погиб при обрушении металлической балки.

На строительной площадке в Шушарах погиб рабочий-мигрант. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 28 марта на территории строительной площадки у дома 191 по Московскому шоссе обнаружили труп 33-летнего гражданина Таджикистана. На данном участке идёт строительство складов.

По предварительной информации, рабочий погиб при обрушении металлической балки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека".

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Фото: Piter.tv