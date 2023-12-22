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Психически больного петербуржца подозревают в убийстве 84-летнего отца
Сегодня, 10:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Психически больного петербуржца подозревают в убийстве 84-летнего отца

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе Петербурга погиб пожилой петербуржец. Предположительно, его зарезал собственный сын, стало известно Piter.tv.

Вечером 26 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что пенсионер, проживающий в квартире по Кронштадтской улице, не отвечает на звонки. С ним в квартире также проживает психически больной сын.

Дверь была вскрыта сотрудниками МЧС. На полу в своей комнате лежал труп 84-летнего пенсионера колото-резаными ранениями груди и резаной раной задней поверхности левого предплечья. На месте происшествия задержан 41-летний сын погибшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в причастности к убийствам в 90-х годах адвоката.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)

 

Теги: кронштадтская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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