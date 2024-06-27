Полицейские задержали двух петербуржцев, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств

В период с марта 2023 года по январь 2024 года подозреваемые обманули 8 жителей Петербурга. Общий ущерб составил 499 725 рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Петербурга, 33 и 34 лет, которые совершили восемь эпизодов мошенничества. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, было установлено, что задержанные разместили на интернет-сервисе объявлений информацию о продаже бытовок и морских контейнеров.

Злоумышленники убеждали потенциальных покупателей в необходимости предоплаты за товар в размере его полной стоимости. После получения денег, номер телефона покупателя блокировался, ни денежные средства, ни товар он не получал. В период с марта 2023 года по январь 2024 года подозреваемые обманули 8 жителей Петербурга. Общий ущерб составил 499 725 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время объединены в одно производство по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и переданы для дальнейшего расследования в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД РФ.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных были обнаружены и изъяты 50 банковских карт, 15 мобильных телефонов, 3 ноутбука, планшет и 2 компьютера.

Задержанные находятся под стражей на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается. Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщили о том, что полиция изъяла 45 тыс. литров суррогата в ходе операции "Алкоголь" в Петербурге и Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти