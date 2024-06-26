Полиция изъяла 45 тыс. литров суррогата в ходе операции "Алкоголь" в Петербурге и Ленобласти

Операция позволила установить конечных потребителей суррогатного алкоголя, которые в основном приобретали его в так называемых "наливайках" - ночных заведениях, торгующих алкоголем в розлив.

Полиция Петербурга и Ленобласти провела 10-дневную операцию под названием "Алкоголь", целью которой было выявление подпольных производств контрафактного спиртного и установление путей его распространения. Операция была возложена на экономическую полицию, которая обнаружила и закрыла три подпольных цеха по производству и розливу алкоголя в Фрунзенском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти. В Пушкине, Колпино и Кронштадте были обнаружены нелегальные склады спиртосодержащей продукции. В результате было возбуждено 10 уголовных дел по факту незаконного оборота алкогольной продукции, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности было изъято 45 тыс. литров контрафактного алкоголя, включая водку, игристое вино, виски и коньяк. Операция позволила установить конечных потребителей суррогатного алкоголя, которые в основном приобретали его в так называемых "наливайках" - ночных заведениях, торгующих алкоголем в розлив. В ходе операции было выявлено более 100 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, и деятельность около 20 "наливаек" была приостановлена.

Результаты операции и их влияние на криминогенную обстановку в Петербурге будут представлены органам законодательной власти города, рассматривающим внесение изменений в правила реализации алкогольной продукции.

Ранее в Ленобласти сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотических средств.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти