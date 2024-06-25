В Ленобласти сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотических средств

В коттеджном поселке во Всеволожском районе была обнаружена нарколаборатория.

По информации, предоставленной официальным представителем МВД Ириной Волк, сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области пресекли незаконный оборот наркотических средств.

В ходе службы на автодороге "Санкт-Петербургское южное полукольцо" сотрудники ГАИ остановили иномарку для проверки документов водителя. При досмотре автомобиля было обнаружено 20 канистр с жидкостью и три бочки с порошкообразным веществом белого цвета общей массой более 70 килограммов. Водителя задержали, а изъятое направлено на экспертизу. В результате оперативных мероприятий установлено, что задержанный занимался изготовлением и продажей наркотиков через тайники на территории Ленинградской области. При осмотре местности во Всеволожском районе был найден оборудованный тайник с остатками от производства незаконного товара.

Кроме того, в коттеджном поселке во Всеволожском районе была обнаружена нарколаборатория. При обыске в частном доме были изъяты прекурсоры для производства запрещенных веществ, лабораторное оборудование и 35 поддонов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом 146 килограммов. Исследование содержимого одного из поддонов показало, что это мефедрон.

Все изъятые наркотические средства отправлены на экспертизу. Следователями УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, фигурант находится под стражей.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти