На набережной Черной Речки 16-летний напал с ножом на мужчину

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

В Приморском районе Санкт-Петербурга на набережной Черной Речки 1 января разгорелся конфликт между мужчинами 16-ти и 33-х лет. В результате выяснения отношения подросток нанес множественные ножевые ранения пострадавшему, – сообщает издание 78.ru.

В ходе конфликта несовершеннолетний проявил особую жестокость – после падения оппонента на землю он продолжал бить того ножом. У потерпевшего диагностировали открытую рану грудной клетки, сочетанные ранения головы, рук и ног, а также повреждение межреберной артерии, селезенки и другие травмы. Мужчину госпитализировали.

Парня задержали. Следствие возбудило в отношении подростка уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что в доме на проспекте Культуры пьяный несовершеннолетний зарезал своего отца в ночь с 31 декабря на 1 января.

Фото: Piter.TV