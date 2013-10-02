Полицейские задержали 69-летнего петербуржца, подозреваемого в нападении на 12-летнего подростка

Он отобрал у подростка телефон и камеру.

Полицейские разбираются в деле о нападении на 12-летнего подростка на набережной Черной речки. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около семи часов вечера 23 июня в полицию Приморского района поступило сообщение от местной жительницы о нападении на ее несовершеннолетнего сына у дома 51 по набережной Черной речки. Пострадавший 12-летний школьник рассказал правоохранителям, что в парадной на него напал незнакомец и вырвал из рук мобильный телефон и камеру GoPro. Причиненный материальный ущерб составил 43 тысячи рублей.

Спустя менее получаса мужчина, подозреваемый в причастности к нападению, был задержан сотрудниками угрозыска. Злоумышленником оказался 69-летний местный житель. Похищенное изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в центре Петербурга трое подростков ограбили цветочный магазин.

Фото: Piter.TV